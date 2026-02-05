Просто прагматики: большинство омичей ходят на работу исключительно ради денег

В трудовых установках омичей доминирует прагматизм. Для большинства жителей региона работа — это только источник дохода. Именно так отвели 55% омичей в ходе опроса, проведенного аналитиками портала SuperJob.
Просто источником дохода свою нынешнюю работу назвали большинство омичей — 55%. Ради карьерного роста трудятся еще 24% респондентов, и только для 13% работа — это прежде всего призвание и удовольствие от процесса. Интересно, что о карьерных амбициях же чаще рассказывали омские мужчины (30% против 19% среди горожанок). В свою очередь, омички чаще рассматривают работу как призвание (15% против 11% среди мужчин).
Возрастные различия в отношении к работе наиболее контрастны. Для молодежи до 35 лет карьерные перспективы (44%) почти так же важны, как и доход (46%), о призвании думают только 7%. Среди респондентов старше 45 лет, количество ориентированных на доход респондентов максимально (65%), тогда как карьерные мотивы играют минимальную роль (9%). Среди горожан со средним профессиональным образованием, больше людей ориентированных на зарплату. Люди, закончившие вузы, чаще называют свою работу призванием.