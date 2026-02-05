Просто прагматики: большинство омичей ходят на работу исключительно ради денег

Возрастные различия в отношении к работе наиболее контрастны. Для молодежи до 35 лет карьерные перспективы (44%) почти так же важны, как и доход (46%), о призвании думают только 7%. Среди респондентов старше 45 лет, количество ориентированных на доход респондентов максимально (65%), тогда как карьерные мотивы играют минимальную роль (9%). Среди горожан со средним профессиональным образованием, больше людей ориентированных на зарплату. Люди, закончившие вузы, чаще называют свою работу призванием.