«Ещё один день, ещё одно испытание»: Ченнинг Татум получил серьёзную травму

Ченнинг Татум загремел на больничную койку с серьёзной травмой — отрывом акромиона. Она возникает при разрыве и растяжении связок в месте соединения ключицы с лопаткой.

«Просто ещё один день. Ещё одно испытание. Это будет тяжело. Но ничего», — поделился актёр.

Звезда целого множества голливудских фильмов, в том числе последнего «Дэдпула» и «Мачо и Ботан» не рассказал, как именно травмировался. Судя по рентгеновским снимкам, врачи вставили в его плечо некую металлическую конструкцию, похожую на болт.

Ранее Юрий Назаров сообщил, что ложится в больницу для проведения операции. Народный артист Росси признался, что не переживает из-за этого. В прошлом году у него нашли серьёзные проблемы с сердцем и давлением.

