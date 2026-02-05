В Новосибирске семейную пару арестовали за телефонное мошенничество

В Новосибирской области арестовали супружескую пару, которая занималась установкой и обслуживанием оборудования пропуска трафика телефонных мошенников с Украины. Об этом в четверг, 5 февраля сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Преступной деятельностью с марта 2025 года занимались супруги, проживающие в селе Новолуговое Новосибирской области. Они с соблюдением мер конспирации арендовали квартиры в Новосибирске, в которых устанавливали sim-боксы. С их помощью телефонные мошенники осуществляли хищение денег у россиян. Средства через криптокошельки переводились на Украину.
«В отношении двух жителей Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК России (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенные организованной группой)», — рассказали в спецслужбе.
По решению Центрального районного суда Новосибирска фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 6 лет лишения свободы.
