В Новосибирске семейную пару арестовали за телефонное мошенничество

Преступной деятельностью с марта 2025 года занимались супруги, проживающие в селе Новолуговое Новосибирской области. Они с соблюдением мер конспирации арендовали квартиры в Новосибирске, в которых устанавливали sim-боксы. С их помощью телефонные мошенники осуществляли хищение денег у россиян. Средства через криптокошельки переводились на Украину.