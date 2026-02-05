Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские компании постепенно покидают Венесуэлу «вслед за событиями» в стране.
По его словам, это связано с инцидентом 3 января 2026 года, когда американские военнослужащие захватили в Каракасе президента Николаса Мадуро.
— Прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы, — сказал Лавров в беседе с RT.
3 января в столице Венесуэлы произошла серия взрывов. После этого СМИ сообщили, что американские войска ударили по военным объектам в стране.
Атака Штатов на Венесуэлу длилась менее получаса. В результате ударов был серьезно поврежден порт Ла-Гуайра. Нефтяная инфраструктура страны при этом не пострадала.
«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уточнил, что Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет. Причем армия США проводила мероприятия прямо в центре столицы Венесуэлы — Каракасе. Главное из заявлений американского лидера — в материале «Вечерней Москвы».