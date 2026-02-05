Трамвайную линию «Славянка» намерены продлить до кампуса СПбГУ

Срок разработки подробного плана развития определен до конца ноября 2026 года. Ответственной организацией выступает ООО «БКАД», имеющая связи с управляющей структурой действующего маршрута «Славянка» — компанией «Балтнедвижсервис». Учредители обеих компаний связаны с дорожным строительством.