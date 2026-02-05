Ричмонд
Трамвайную линию «Славянка» намерены продлить до кампуса СПбГУ

Помимо прокладки путей, проект предусматривает модернизацию прилегающих магистралей — Ям-Ижорского шоссе и Северской улицы, обеспечив бесперебойное соединение с Московским проспектом.

Источник: Правительство Петербурга

Смольный начал процедуру расширения трамвайной сети Петербурга путем продолжения линии «Славянка». Решение о подготовке проекта планировки территории официально утверждено властями региона.

Распоряжение опубликовано 4 февраля и обозначило ключевые моменты будущей инфраструктуры. Планируется расширение действующей ветки трамвая от текущего конечного пункта вдоль Ям-Ижорского шоссе. Новое направление свяжет университетский кампус СПбГУ и инновационный комплекс «Невская дельта».

Срок разработки подробного плана развития определен до конца ноября 2026 года. Ответственной организацией выступает ООО «БКАД», имеющая связи с управляющей структурой действующего маршрута «Славянка» — компанией «Балтнедвижсервис». Учредители обеих компаний связаны с дорожным строительством.

Данный шаг свидетельствует о намерении городских властей развивать сеть скоростного трамвая и повышать доступность важных социальных объектов юга Петербурга.