Трамвайную линию «Славянка» намерены продлить до кампуса СПбГУ

Смольный начал процедуру расширения трамвайной сети Петербурга путем продолжения линии «Славянка». Решение о подготовке проекта планировки территории официально утверждено властями региона.
Распоряжение опубликовано 4 февраля и обозначило ключевые моменты будущей инфраструктуры. Планируется расширение действующей ветки трамвая от текущего конечного пункта вдоль Ям-Ижорского шоссе. Новое направление свяжет университетский кампус СПбГУ и инновационный комплекс «Невская дельта».
Срок разработки подробного плана развития определен до конца ноября 2026 года. Ответственной организацией выступает ООО «БКАД», имеющая связи с управляющей структурой действующего маршрута «Славянка» — компанией «Балтнедвижсервис». Учредители обеих компаний связаны с дорожным строительством.
Данный шаг свидетельствует о намерении городских властей развивать сеть скоростного трамвая и повышать доступность важных социальных объектов юга Петербурга.