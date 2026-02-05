Сотруднику могут сократить зарплату из-за длительных перекуров

Работодатель может сократить заработную плату сотруднику из-за длительных перекуров. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Татьяна Голубева.
— Если работник из-за опозданий, перекуров, чаепитий и других перерывов не отработал положенное рабочее время, то оплачивать это неотработанное время работодатель не должен. При этом работодатель должен вести учет фактически отработанного времени, — подчеркнула Голубева.
Эксперт добавила, что в ТК РФ закреплены возможные перерывы: они могут длиться от 30 минут до 2 часов. Их продолжительность прописывается в правилах внутреннего распорядка или в трудовом договоре, передает ТАСС.
Работодатели массово не берут на работу курящих россиян. Уже 50 процентов компаний не хотят рассматривать кандидатов с этой вредной привычкой. «Вечерняя Москва» узнала, насколько это адекватная причина отказа при приеме на работу и можно ли пожаловаться на работодателя.
Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что сотрудникам могут назначить дисциплинарное взыскание за частые перекуры, если они нарушают установленный режим рабочего времени. Однако руководитель не имеет права штрафовать сотрудников за курение во время работы.