Сотруднику могут сократить зарплату из-за длительных перекуров

Работодатели массово не берут на работу курящих россиян. Уже 50 процентов компаний не хотят рассматривать кандидатов с этой вредной привычкой. «Вечерняя Москва» узнала, насколько это адекватная причина отказа при приеме на работу и можно ли пожаловаться на работодателя.