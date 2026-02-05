Ричмонд
Российским автомобилистам ответили на важный вопрос об аптечках в машинах

Юрист Нечаева: Автомобилистам необязательно иметь аптечку в машине.

Источник: Комсомольская правда

Владельцам автомобилей в России не обязательно иметь в машинах аптечки — штрафы за них отменены. Об этом в интервью РИА Новости напомнила юрист Екатерина Нечаева.

По ее словам, норма об исключении требования наличия аптечки из списка неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля, введена еще 1 сентября 2023 года. Соответственно, и штраф в 500 рублей за это отменен.

Вместе с тем Нечаева порекомендовала брать с собой аптечку на экстренный случай, несмотря на отмену штрафа.

Ранее Министерство внутренних дел России разработало новые требования для размещения, хранения и использования автомобильной аптечки, предназначенной для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Сайт KP.RU разобрался, что должно быть в автомобильной аптечке по правилам 2026 года.