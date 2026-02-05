Российским автомобилистам ответили на важный вопрос об аптечках в машинах

Ранее Министерство внутренних дел России разработало новые требования для размещения, хранения и использования автомобильной аптечки, предназначенной для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Сайт KP.RU разобрался, что должно быть в автомобильной аптечке по правилам 2026 года.