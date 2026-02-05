Куда пожаловаться на неубранный снег в Перми

Рекордные снегопады в Перми вызвали не только дорожные заторы, но и многочисленные жалобы горожан на сугробы во дворах и на тротуарах. Дорожные службы задействовали дополнительные силы, однако почистить одновременно весь город невозможно. Куда пожаловаться, если дорожку к подъезду завалило снегом или сугроб на дороге приходится обходить по проезжей части? В администрации Перми предоставили сайту perm.aif.ru список полезных телефонов.
Уборкой придомовой территории (то есть двора) занимается организация, обслуживающая этот дом — как правило, это управляющая компания. Требовать своевременной и качественной уборки следует именно от неё. Если же УК игнорирует ваши обращения, в городской администрации советуют обращаться в специальный контролирующий орган — Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (ул. Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241−09−02, 241−14−45, 241−13−54). Кроме того, обратиться можно и в администрацию вашего района.
Что же касается уборки мест общего пользования (дорог, тротуаров, улиц) — это зона ответственности муниципального учреждения «Пермблагоустройство». Чтобы обратить особое внимание специалистов на необходимость почистить снег в конкретном месте, можно позвонить в одно из районных подразделений:
Дзержинский и Ленинский районы:
Свердловский район и посёлок Новые Ляды:
Мотовилихинский район:
Индустриальный район:
Орджоникидзевский район:
Кировский район: