Куда пожаловаться на неубранный снег в Перми

Рекордные снегопады в Перми вызвали не только дорожные заторы, но и многочисленные жалобы горожан на сугробы во дворах и на тротуарах. Дорожные службы задействовали дополнительные силы, однако почистить одновременно весь город невозможно. Куда пожаловаться, если дорожку к подъезду завалило снегом или сугроб на дороге приходится обходить по проезжей части? В администрации Перми предоставили сайту perm.aif.ru список полезных телефонов.