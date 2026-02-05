Спасённый в январе тигр с травмированной лапой из Надеждинского района не выжил

Взрослого самца амурского тигра с травмированной лапой, которого 25 января поймали в районе казармы «25-й километр» в Надеждинском округе, не удалось спасти. Специалисты несколько месяцев пытались поймать хищника, однако удалось это лишь тогда, когда он совсем ослаб, сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».
«Повреждения были настолько серьёзными, что животное передвигалось на трёх лапах и вынужденно искало лёгкую добычу вблизи жилья», — говорится в сообщении.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что специалисты приморского охотнадзора отловили двух амурских тигров в селе Перевозная Хасанского района и в районе казармы «25-й километр» Надеждинского района. Обоих хищников доставили в реабилитационный центр для обследования.
Напомним, что недавно восьмого конфликтного амурского тигра отловили специалисты в Приморье. Взрослого самца, неоднократно появлявшегося в населённых пунктах Уссурийского городского округа, поймали в селе Улитовка. С прошлого года тигр вызывал обеспокоенность жителей сёл Кроуновка, Яконовка и Кугуки.