Спасённый в январе тигр с травмированной лапой из Надеждинского района не выжил

Взрослого самца амурского тигра с травмированной лапой, которого 25 января поймали в районе казармы «25-й километр» в Надеждинском округе, не удалось спасти. Специалисты несколько месяцев пытались поймать хищника, однако удалось это лишь тогда, когда он совсем ослаб, сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».