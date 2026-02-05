Камчатский вулкан Шивелуч дважды выбросил пепел за сутки

Шивелуч относится к числу самых активных вулканов Камчатки и представляет собой сложный вулканический массив, включающий древнюю кальдеру, Старый и Молодой Шивелуч. Его возраст оценивается в 60−70 тысяч лет. Вулкан расположен примерно в 50 км от поселка Ключи и примерно в 450 км от Петропавловска-Камчатского.