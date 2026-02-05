Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Камчатский вулкан Шивелуч дважды выбросил пепел за сутки

Вулкан Шивелуч вновь проявил активность, дважды выбросив пепел на высоту почти 10 км над уровнем моря.

Источник: Аргументы и факты

Камчатский вулкан Шивелуч вновь проявил активность, дважды выбросив пепел на высоту почти 10 км над уровнем моря. Об этом сообщила региональная группа реагирования на извержения вулканов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своём Telegram-канале.

По данным специалистов, в 12:40 по местному времени столб пепла поднялся на 9,8 км над уровнем моря. При этом пепловый шлейф распространился на 42 км к северу от вершины Шивелуча.

Кроме того, в 15:00 по местному времени произошел новый мощный выброс, в результате которого пепел поднялся на 9 км. В ходе взрывного события сформировался пепловый шлейф, который протянулся на 165 км на северо-запад.

Уточняется, что для авиации установлен красный код опасности, что сигнализирует о серьезной угрозе для местных и международных авиаперевозок.

Шивелуч относится к числу самых активных вулканов Камчатки и представляет собой сложный вулканический массив, включающий древнюю кальдеру, Старый и Молодой Шивелуч. Его возраст оценивается в 60−70 тысяч лет. Вулкан расположен примерно в 50 км от поселка Ключи и примерно в 450 км от Петропавловска-Камчатского.