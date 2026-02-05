Ученые узнали возраст кометы-НЛО 3I/ATLAS и нашли у нее новые аномалии

Ученые выяснили, сколько лет межзвездному объекту 3I/ATLAS, и нашли у него новые аномалии, которые ранее на Земле не фиксировались, узнал aif.ru из канала в социальной сети X*, принадлежащего «первому человеку, раскрывшему, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный».
Автор поста утверждает, что возраст кометы — от 3 до 11 млрд лет, все это время она дрейфовала в космосе. Однако новые данные говорят о том, что у нее «старая» оболочка, но «начинка свежая».
«Аномалия, за которой я наблюдаю, — это замедленное движение CH ₄ + асимметричный H ₂O + и выходящие ледяные зерна. Перед перигелием: CH ₄ не обнаружен. После перигелия: CH ₄ внезапно появляется в количестве 14−27% от H ₂ O, и это соотношение увеличивается при движении наружу», — говорится в посте.
Автор продолжает настаивать, что объект — либо инопланетный звездолет, либо тип небесного тела, который ранее не был известен землянам.
«Древний межзвездный объект… с замедленным выделением метана, концентрация которого увеличивается по мере удаления. Если 3I/ATLAS действительно провела 3−11 миллиардов лет, дрейфуя между звездами, как же ее внутреннее строение до сих пор остается таким свежим? Толстый экран? Молодой фрагмент чего-то большего? Или тип объекта, который наши модели комет пока не охватывают?», — отметил автор.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера. 22 января наша планета прошла между 3I/ATLAS и Солнцем.
