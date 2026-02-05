Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Орлов назвал 8 видов рака, которыми чаще всего болеют в Прикамье

Этот рейтинг отражает, как меняется структура заболеваемости под влиянием образа жизни, питания и экологии.

Заслуженный врач РФ, профессор ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Олег Орлов в интервью perm.aif.ru представил список из восьми самых распространенных видов рака в Пермском крае, составленный на основе многолетней статистики.

Безоговорочным лидером является рак кожи. Ежегодно на его долю приходится 12−13% от всех новых диагнозов. По словам онколога, это в основном неопасная базалиома (базальноклеточный рак), которая редко метастазирует и хорошо поддается лечению.

На втором месте — рак молочной железы, поднявшийся с третьей позиции в 2005 году. Его высокая доля в общей статистике говорит о значительной распространенности.

Третью строчку занимает рак предстательной железы, показавший самый резкий рост: с четвёртого места в 2014 году до третьего в 2024-м. Среди мужчин он уступает только раку лёгкого.

Рак лёгкого, бывший лидером в 2005 году, постепенно сдает позиции и сейчас находится на четвёртом месте. Стабильно на пятом месте держится рак ободочной кишки, который врачи называют «болезнью благополучия» из-за связи с рафинированным питанием и малоподвижным образом жизни. Неизменно за ним следует рак прямой кишки.

Рак желудка демонстрирует положительную динамику: когда-то бывший лидером, сейчас он занимает лишь седьмое место. Его снижение эксперт напрямую связывает с улучшением качества питания в регионе. Замыкают рейтинг, поочередно занимая восьмую строчку, рак шейки матки, тела матки и почки.