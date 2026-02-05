В Польше лысый вор украл волосы почти на 17 млн рублей из салона красоты

В Польше арестовали лысого вора, который проник в салон красоты и украл волосы на сумму почти 17 млн рублей, причем часть париков он испортил умышленно. Злоумышленника арестовала полиция. Об этом пишет издание Need to know.
Отмечается, что под покровом ночи бритый наголо вор проник в подсобное помещение через окно, а затем совершил налет на сам салон. Владелец оценил ущерб более чем в 163 000 фунтов стерлингов (17 млн рублей).
«Нас ограбили. Они забрали у нас не только волосы. Они забрали частичку нашей души, нашей повседневной жизни, нашей мечты, которую мы с таким энтузиазмом воплощаем каждый день», — прокомментировал случившееся раздосадованный владелец салона.
Эта история получила широкий резонанс в Сети. Пользователи в шутку предположили, что преступник действовал из-за зависти. Ведь в салоне много волос, а у него их нет.
Ранее KP.RU сообщил, что россиянин украл из салона красоты верхнюю одежду посетительниц. Злоумышленник заметил в салоне дубленку и куртку, снял их и скрылся. В карманах преступник обнаружил документы и наличные деньги.