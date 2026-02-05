Эксперт Окунев рассказал, когда могут появиться роботы-гуманоиды с ИИ

Ученый назвал трендом следующих лет объединение автономных устройств и технологий ИИ, которые эмулируют человеческие когнитивные и коммуникативные функции. Окунев пояснил, что сейчас некоторые компании стремятся внедрить технологии ИИ на автомобилях для создания беспилотного транспорта, однако пока, по его мнению, не хватает вычислительной мощности. «Беспилотный транспорт вполне уверенно чувствует себя на аккуратно размеченных дорогах общественного пользования, однако тушуется на бездорожье, в перегруженных дворах и других местах вождения повышенной сложности. И если в “облаке” вы можете пять минут подождать [пока ждете ответа от языковой модели], то в реальном мире важна скорость принятия решений и за пять минут может произойти что-то непоправимое. Нужно, чтобы появились вычислительные устройства, по мощности подобные облачным решениям», — отметил эксперт.