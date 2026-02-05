Закон объяснил, кому не надо проходить дактилоскопию в Беларуси

При этом законом предусматриваются определенные исключения. Например, требование не распространяется на граждан России, не относящихся к категориям лиц, которые подлежат депортации, высылке из Беларуси или включены в список лиц, въезд которых в республику запрещен или нежелателен. Таким образом требование белорусского законодательства об обязательной дактилоскопии иностранцев при пересечении границы Беларуси не распространяется на законопослушных россиян.