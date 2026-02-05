Ричмонд
Закон объяснил, кому не надо проходить дактилоскопию в Беларуси

Власти определили, кто не будет проходить дактилоскопию на границе Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, кому не надо проходить дактилоскопию на границе Беларуси. Текст закона опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, закон внес корректировки в вопросы государственной дактилоскопической регистрации. Согласно документу, органы погранслужбы наделяются правом проведения дактилорегистрации в интересах национальной безопасности.

Например, обязательно пройти дактилоскопическую госрегистрацию должны иностранцы и лица без гражданства, проходившие погранконтроль при пересечении белорусской государственной границы, если они включены в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

Еще дактилоскопию должны будут пройти люди, в отношении которых сотрудники погранслужбы приняли такое решение в целях обеспечения национальной безопасности страны.

При этом законом предусматриваются определенные исключения. Например, требование не распространяется на граждан России, не относящихся к категориям лиц, которые подлежат депортации, высылке из Беларуси или включены в список лиц, въезд которых в республику запрещен или нежелателен. Таким образом требование белорусского законодательства об обязательной дактилоскопии иностранцев при пересечении границы Беларуси не распространяется на законопослушных россиян.

И также требовать дактилоскопию пограничники не могут с ряда категорий иностранцев. Здесь речь идет о детях младше 14 лет или людях старше 75 лет, главах государств и правительств, руководителях и членах официальных делегаций, владельцах дипломатических, служебных и специальных паспортов.

