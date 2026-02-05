Пять вирусов простуды и грипп циркулируют в Ростовской области

В Ростовской области на пятой неделе года продолжает циркулировать целый «букет» респираторных вирусов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным лабораторного мониторинга, доля вируса гриппа типа А (H3N2), остающегося доминирующим, составляет 40,4%. Однако большая часть заболевших — 59,6% — переносит инфекции, вызванные другими возбудителями. Специалисты выделяют пять основных видов негриппозных простуд, которые сейчас активны на Дону: это аденовирус, вирус парагриппа, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.
— Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма, — напомнили дончанам в ведомстве.
