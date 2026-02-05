Ричмонд
Компанию Nike проверяют из-за жалоб на дискриминацию белых сотрудников

Компанию Nike проверяют из-за жалоб на дискриминацию белых сотрудников. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила федеральная комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу.

Компанию Nike проверяют из-за жалоб на дискриминацию белых сотрудников. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила федеральная комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу.

Уточняется, что компанию попросили предоставить отчетность о том, как в ней учитывают расовую и этническую принадлежность работников, в том числе при их увольнении, повышении в должности, начислении им выплат.

Глава комиссии Андреа Лукас заявила, что будет проведено «всестороннее расследование», передает ТАСС.

Итальянский модный бренд Dolce & Gabbana обвинили в расизме из-за выбора моделей для последнего показа. Пользователи TikTok обратили внимание, что на кастинге для дефиле отобрали десяток белых мужчин одного типажа.

Ранее в СМИ появилась информация, что все кроссовки брендов Nike и Adidas в магазинах России оказались поддельными. Эксперты проверили торговые центры Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска и среди 1,3 тысячи проверенных пар не обнаружили ни одной оригинальной.

Иногда подростки и молодежь могут назвать какой-либо предмет или одежду «палью». Что это такое и когда уместно использовать это слово — в материале «Вечерней Москвы».

