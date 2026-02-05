Компанию Nike проверяют из-за жалоб на дискриминацию белых сотрудников. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила федеральная комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу.
Уточняется, что компанию попросили предоставить отчетность о том, как в ней учитывают расовую и этническую принадлежность работников, в том числе при их увольнении, повышении в должности, начислении им выплат.
Глава комиссии Андреа Лукас заявила, что будет проведено «всестороннее расследование», передает ТАСС.
