Учёные предупредили о начале магнитной бури планетарного масштаба

В настоящий момент геомагнитная активность оценивается на уровне G1, что соответствует слабой буре. Однако в ближайшие 24 часа возмущения могут усилиться до уровня G2 или даже G3, что классифицируется как умеренная и сильная магнитная буря. Причиной стали потоки солнечной плазмы от гигантской вспышки класса X8.1, произошедшей 2 февраля. Именно они, достигнув Земли, спровоцировали возмущение магнитосферы.
В западном полушарии уже наблюдаются последствия этого события. Над Канадой и северными штатами США зафиксированы сильные полярные сияния, достигшие максимальной интенсивности. Для жителей европейской части России ситуация с видимостью аврорального свечения прояснится примерно через десять часов, когда на этот регион придётся ночное время суток.
Ранее сообщалось, что Земля подверглась воздействию потока ускоренного солнечного ветра, который был выброшен из корональной дыры на Солнце. Серьёзных последствий для магнитного поля планеты зафиксировано не было.
