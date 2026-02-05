Восемь поездов в сообщении с Крымом остановили из-за схода вагонов под Тамбовом

Восемь пассажирских поездов в сообщении с Крымом остановлены в пути следования из-за схода вагонов в Тамбовской области. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».
«В связи с происшествием в Тамбовской области в пути задерживаются поезда Таврия», — сказано в сообщении.
Как сообщается, задержаны три поезда из Москвы и один — из Санкт-Петербурга, а также опаздывают три состава в Москву и один — в Санкт-Петербург. Время задержки — от 4,5 до 6 часов.
В заявлении уточняется, что время задержки в пути может измениться, начальники поездов сообщают пассажирам о времени задержки в пути. Кроме того, пассажиров поездов, которые задерживаются более четырех часов, обеспечивают питанием и водой.
Ранее вечером в среду, 4 февраля, на железнодорожной станции возник пожар после схода грузового поезда с цистернами с бензином. В результате схода с путей перевернулись и загорелись пять цистерн с топливом.