В Башкирии обсудили развитие строительной отрасли в непростых условиях

Назаров отметил, что встреча прошла в открытом и деловом ключе. По его словам, сегодня строительная сфера работает в сложной обстановке из-за высоких процентных ставок, сокращения объемов ипотечного кредитования и роста затрат. Тем не менее, рынок смог удержаться: в прошлом году в республике было сдано свыше трех миллионов квадратных метров нового жилья. Этот результат вывел Башкирию на второе место в Приволжском федеральном округе и в первую десятку по всей стране.