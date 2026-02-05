В Башкирии обсудили развитие строительной отрасли в непростых условиях

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил, что вместе с главой республики Радием Хабировым провел первое в этом году заседание Ассоциации застройщиков региона.
Назаров отметил, что встреча прошла в открытом и деловом ключе. По его словам, сегодня строительная сфера работает в сложной обстановке из-за высоких процентных ставок, сокращения объемов ипотечного кредитования и роста затрат. Тем не менее, рынок смог удержаться: в прошлом году в республике было сдано свыше трех миллионов квадратных метров нового жилья. Этот результат вывел Башкирию на второе место в Приволжском федеральном округе и в первую десятку по всей стране.
Он подчеркнул, что в этот период ассоциация сыграла важнейшую роль, объединив позиции строительных компаний, помогая находить решения, участвуя в законотворческих инициативах и развивая комплексное развитие территорий. На сегодняшний день проекты КРТ реализуются в 11 муниципалитетах на площади 1142 гектара, заключено 39 соответствующих договоров, что создает хорошую основу для будущего.
Отдельно премьер-министр выделил региональную программу «Жилстройсбережения РБ», которая подтвердила свою действенность. Благодаря ей 6882 семьи уже смогли улучшить свои жилищные условия, а более двух тысяч человек открыли накопительные вклады. В нынешней ситуации эта программа стала реальным способом поддержать спрос на жилье.
По итогам заседания Радий Хабиров дал четкие указания по увеличению темпов строительства и, что особенно важно, по повышению качества возводимого жилья. Также он поручил рассмотреть возможность передачи части полномочий с муниципального уровня на региональный. Андрей Назаров заверил, что правительство будет прилагать все усилия для развития отрасли и выполнения поставленных задач.
