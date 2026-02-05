От 1,5 до 50 тысяч в сутки: сколько стоит отдых на «Приморских Мальдивах» и других курортах края

На знаменитом пляже Триозерье с его лазурным морем и белым песком в августе забронировано не менее половины мест на 15 местных базах, а на июль и июнь свободных домиков пока больше. В курортном селе Андреевка в Хасанском районе уже забронировано около 30% мест, пик спроса приходится на июль и август. Стоимость проживания здесь варьируется от 1,5 до 50 тысяч рублей за ночь.