«Никакой паники не было — люди просто стали петь наши песни»

Мы друг друга не очень хорошо слышали. Еще наш барабанщик с этим бубном звенел в ушах (смеется). Но я был так удивлен, когда нам показали запись, — там было слышно, что мы поем. Это непередаваемое чувство! Было такое единение! Мы не могли по-другому поступить. Я считаю, мы правильно сделали, что сообразили и нашли в себе желание продолжить этот концерт. Огромная благодарность нашим поклонникам — они настоящие герои. Я не знаю, что должно было произойти, что могло бы их как-то выбить из седла. Многие приехали даже из Москвы. Я их знаю: есть поклонники, которые за нами ездят по всем городам.