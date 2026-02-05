«Никакой паники не было — люди просто стали петь наши песни»

Концерт группы «Кипелов» в Белгороде стал символом мужества, стойкости и единения. После обстрела со стороны ВСУ часть города осталась без света. В этот момент на одной из площадок в разгаре был концерт легенды русского рока Валерия Кипелова и его команды. Короткую заминку прервали десятки голосов в зале — поклонники зажгли в темноте фонарики и стали петь любимые хиты, а музыканты подхватили, раздобыв простенькую гитару и бубен. Несмотря на неспокойную обстановку, коллектив отправился дальше — с концертом в Курск. Между выступлениями Валерий Кипелов дал эксклюзивное интервью «Известиям» и рассказал о героизме жителей приграничья, встречах с бойцами и их женами, а также о том, что держит его на сцене.
«Мы же свои, мы же одно целое с вами».
— Когда в зале погас свет и стало ясно, что выступления в обычном режиме не получится, что заставило вас продолжить концерт?
— Мы думали: что же делать? И тут кто-то из местных ребят говорит: «У нас гитара есть». Это сначала прозвучало странно. Мы же привыкли к другому — когда есть микрофон, мониторы и всё остальное. Особенно было обидно, что первое отделение так замечательно прошло! А потом, когда мы услышали, как люди в зале запели наши старые песни, хиты времен «Арии», то подхватили эту идею. Взяли гитару. Она была прилично подраздолбленная, но наш гитарист Славик умудрился ее настроить. Потом подключились все остальные, поставили стулья, барабанщик взял бубен. Люди пели песню «Беспечный ангел», мы тут же подхватили, потом мы сыграли «Потерянный рай», «Я свободен», народную «Ой, то не вечер».
Мы друг друга не очень хорошо слышали. Еще наш барабанщик с этим бубном звенел в ушах (смеется). Но я был так удивлен, когда нам показали запись, — там было слышно, что мы поем. Это непередаваемое чувство! Было такое единение! Мы не могли по-другому поступить. Я считаю, мы правильно сделали, что сообразили и нашли в себе желание продолжить этот концерт. Огромная благодарность нашим поклонникам — они настоящие герои. Я не знаю, что должно было произойти, что могло бы их как-то выбить из седла. Многие приехали даже из Москвы. Я их знаю: есть поклонники, которые за нами ездят по всем городам.
— Смелые!
— Ну да, я кого-то отговаривал. Говорил: «Ребят, может, поближе где-то? Там непростая ситуация». А они отвечали: «Нет, люди же живут. Мы что, хуже?» Самое интересное было, когда нас благодарила местная публика. Они говорили: «Ребята, спасибо, что вы приехали». Я отвечал: «Мы же свои, мы же одно целое с вами». Это не пафос, это правда, когда ты всем сердцем это чувствуешь и понимаешь, что ты не просто музыкант, а гражданин своей страны. И слава Богу, что мы на одной волне.
Я восхищен белгородцами. Свет погас, но никакой паники, суматохи и криков не было — люди просто стали петь наши старые, проверенные временем песни. Вот это было очень важно! Именно их спокойствие и такое отношение. Они огромные молодцы, и от всего сердца им благодарность.
— После произошедшего с какими мыслями и чувствами вы приехали на концерт в Курск?
— Спокойно ехали. Погода замечательная — морозец, красота! Нас больше волнует, каким будет звук, как мы прозвучим. А насчет атмосферы и обстановки — я думаю, всё будет нормально. Мы сделаем всё, чтобы поднять настроение курянам. Чтобы всё было замечательно!
— Вы правильно сказали — «куряне»! Видно, что вы здесь не в первый раз! Местные оценят.
— Конечно! (Смеется). Мы часто проверяем историю городов, когда они основаны. Так вот Курск — раньше Москвы. Богатая история, огромная! Курск — это одна из наших святынь. Одна Курская дуга чего стоит! Он всегда стоял в первых рядах на защите нашей Родины наряду со Смоленском.
Я родился 12 июля. А в этот день как раз была битва под Прохоровкой. И мне оттуда подарили замечательную икону Петра и Павла — у меня есть еще и такая связь с Курском. Думаю, всё будет нормально. Мы настроены по-боевому. Все ребята — молодцы! А я в очередной раз понял, что мы не просто музыканты, а — группа. Мы — коллектив.
«Жены молодцы! Я потрясен тем, что они так поддерживают своих мужиков».
— Вы часто выступаете в госпиталях. Обращаются ли к вам наши бойцы, их семьи? Рассказывают, как ваша музыка помогает в это непростое время?
— Да. Особенно женщины, когда приезжают проведать своих раненых мужей, сыновей. И женщины среди медицинского персонала, чьи мужья выполняют задачи СВО, частенько обращаются с просьбой поддержать ребят, а мы с удовольствием это делаем.
Жены молодцы! Я потрясен тем, что они так поддерживают своих мужиков — по-настоящему, искренне! Бывает, рассказывают свои истории. А когда заканчивается концерт, у нас большая фотосессия. Это занимает даже больше времени, чем само выступление. Мы никогда не отказываем бойцам. Грех был бы отказать! Стараешься: «Ребят, мы будем до конца! Насколько нас и вас хватит. Будем делать до конца свое дело».
— Что для вас лично значит продолжать заниматься музыкой в такое время?
— Вы знаете, у каждого свое предназначение. Понятно, что у меня большой опыт, — я больше 45 лет на сцене. Иногда, бывает, устаешь и морально, и физически. Тем более когда едешь по всей стране. Где нас только не носило! В какие наши дальние уголки не заносило!
Но когда посидишь недельку-вторую, понимаешь: цыганская душа рвется в путь, в дорогу (смеется). Особенно после таких концертов, на которых тебя ждут. После них выходишь уставший, и когда ждет группа людей на морозе — не откажешь. Можно проскочить в автобус и уехать, но мы останавливаемся, устраиваем импровизированную фотосессию. И в этот момент понимаешь, что твоя музыка нужна людям. Это самое главное — что она находит отклик в сердцах и душах. Значит, не зря ешь свой хлеб.