Образ смысла: «Здесь был Юра» с Хабенским выходит в российский прокат

Победитель кинофестиваля «Маяк» и один из самых обласканных критиками фильмов сезона, дебютная картина Сергея Малкина «Здесь был Юра» с 5 февраля будет идти в кино. Это уникальный фильм: Константин Хабенский сыграл взрослого неговорящего человека с расстройством аутистического спектра. Такой образ во всем мировом кинематографе найти трудно, по крайней мере — в игровом. Поэтому приза за лучшую мужскую роль на фестивале актуального российского кино «Маяк» здесь не вполне достаточно, об этом фильме будут еще долго говорить и спорить, тем более что авторы дают для этого достаточно материала. В своей рецензии «Известия» рассказывают, как смотреть «Здесь был Юра» и что может вызвать у зрителя неоднозначную реакцию.