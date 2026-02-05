Образ смысла: «Здесь был Юра» с Хабенским выходит в российский прокат

Победитель кинофестиваля «Маяк» и один из самых обласканных критиками фильмов сезона, дебютная картина Сергея Малкина «Здесь был Юра» с 5 февраля будет идти в кино. Это уникальный фильм: Константин Хабенский сыграл взрослого неговорящего человека с расстройством аутистического спектра. Такой образ во всем мировом кинематографе найти трудно, по крайней мере — в игровом. Поэтому приза за лучшую мужскую роль на фестивале актуального российского кино «Маяк» здесь не вполне достаточно, об этом фильме будут еще долго говорить и спорить, тем более что авторы дают для этого достаточно материала. В своей рецензии «Известия» рассказывают, как смотреть «Здесь был Юра» и что может вызвать у зрителя неоднозначную реакцию.
Хабенский сыграл человека с РАС.
Строго говоря, «Здесь был Юра» — это роман воспитания. Живут на съемной квартире три парня. Умный, целеустремленный Андрей старается вести себя по-взрослому и «строит» всех вокруг. А двум балбесам Олегу и Сереге интересен только панк-рок, который они с еще одним другом лабают где придется и как получится.
И вдруг выясняется, что им придется десять суток в этой квартире ухаживать за дядей Олега. У Юры расстройство аутистического спектра (РАС), он не говорит, социально не интегрирован и совершенно беспомощен. Но именно благодаря ему ребята поймут что-то важное про себя и про жизнь и станут чуть лучше, если не случится что-нибудь нехорошее.
Юру, как уже было сказано, играет Константин Хабенский, которого по понятным причинам зацепил сценарий дебютанта Малкина. Потому что у Дастина Хоффмана в знаменитом «Человеке дождя» был герой говорящий, а тут задача еще сложнее. И нельзя выехать на умилительной сентиментальности, что иногда делают в фильмах о детях с РАС. Здесь высокие ставки, большая ответственность, да еще и в компании молодежи, которая артисту уровня Хабенского вряд ли сможет сильно помочь.
Это опасное путешествие, на которое в игровом кино вообще мало кто отваживается, а документальные методы в нем могут не сработать — и, забегая вперед, они и не сработали бы. Плюс Хабенский — суперзвезда, то есть ему еще нужно, чтобы зритель перестал думать про МХТ, сериал «Метод» и географа, пропившего глобус. В общем, Хабенский вызов принял и сыграл одну из лучших ролей в карьере — наряду с образами в картинах «Коллектор», «Трое» и «В движении».
Каким получился фильм «Здесь был Юра».
Ирония в том, что Юра, который справедливо вынесен в название, — в драматургии фильма персонаж второго плана. А главные герои здесь Олег и Серега, и нам стоит подключиться к ним и следить за их эволюцией. Но здесь как раз возникают проблемы, которые в фильме не решены.
Начинается всё со спонтанного рок-концерта на крыше, и, конечно, тут любой вспоминает битлов и соотносит героев с ливерпульской четверкой. То есть перед нами гении, возможно, в состоянии внутреннего кризиса, с каким-то сложным прошлым, с рефлексией, с трагическим будущим.
Сцена на крыше длится достаточно долго, чтобы мы могли не только вспомнить главную группу ХХ века, но и попробовать понять, кто тут Леннон, а кто Маккартни.
Раз уж на то пошло, то поскольку это панк-выступление, то мы невольно вспоминаем и один недавний отечественный фильм, где тоже вначале было буйное шоу. Это, конечно, «Год рождения», где герой Юры Борисова на пике куража отпиливал себе голову, что, впрочем, оказалось не смертельно.
Всё это мы вспоминали совершенно зря. Сцена нужна, чтобы мы поняли, что у мальчишек есть мечта, к которой они идут. В финале нас ждет катарсис в виде большого концерта, но чтобы заслужить это счастье, ребятам надо кое-что понять. Или хотя бы несколько усложнить свой взгляд на мир и немного умерить эгоизм.
Не такая трудная задача, если задуматься. Ставки у героев здесь низкие — им, по большому счету, максимум грозит выселение из захламленной квартиры, если они совсем забудут приличия.
Говорят герои либо о своей цели (заниматься музыкой), либо о простейших бытовых трудностях. У них модный прикид, узнаваемая речь с остроумными шутками, они поют вполне недурственные песни. Но среда у них условная, сами они довольно схематичны, так что подключиться к ним никак не удается.
Пожалуй, интереснее всех выглядит мизантроп Андрей, потому что этот персонаж появляется редко и всегда в стрессовых обстоятельствах, из-за чего мы начинаем его немного бояться.
По сюжету и его разработке это были бы примерно «Элен и ребята», только без круассанов и спортзала. Если бы в фильме не появлялся Юра. Всё наше внимание сразу на нем.
Мы смотрим придирчиво, потому что мгновенно осознаем: перед нами артист Константин Хабенский, который играет человека с инвалидностью. Не переигрывает ли он? Не рисуется ли? И где сейчас он выступит особенно ярко, чтобы были высокая трагедия, пафос, значимость момента?
Как ни странно, но это наше сопротивление помогает и фильму, и Хабенскому, потому что создает ту необходимую дистанцию, без которой мы не смогли бы смотреть это кино. Мы же понимаем, в какие крайности здесь можно съехать. Взять реального непрофессионального артиста с инвалидностью — и весь актерский ансамбль превратится в ряженых. Пригласить неизвестного актера — он может не справиться.
Знакомая внешность Хабенского помогает нам, с одной стороны, узнавать о людях, с которыми далеко не все сталкивались близко, а с другой — помнить, что перед нами не такой человек, а артист. Нас не шокируют, с нами — разговаривают, нам — показывают и разъясняют.
Здесь много физиологии и быта, что создает необходимую достоверность. Юра не может сам помыться или приготовить себе поесть. Он мгновенно утыкается в любой экран, его жизнь состоит из ритуалов, и нарушение каждого из них может стать травмой для него и даже для окружающих.
Про него нельзя сказать, добрый он или злой, он подкупает свой беспомощностью, но в то же время приводит в замешательство тем, что его реакции могут быть для незнакомых людей неприятными и смущающими.
Юра — харизматичен, в нем есть тайна, но он не вызывает умиления. Не пробуждает он и страха, хотя это ключевое слово для описания коммуникации с людьми с РАС. Это страх не понять такого человека и нечаянно причинить ему боль. Страх, если болен близкий, что кто-то узнает вашу тайну. Страх, что этот кто-то сделает нечто опасное для него и для вас.
Понятно, почему в фильме этого мало: авторы хотят помочь обществу перестать сторониться людей с РАС, они как раз хотят показать, что Юру бояться не надо. Но в этом ходе есть опасность, потому что при первом столкновении с реальностью аудитория фильма может решить, что обманулась, то есть задача будет не выполнена.
Простой пример — таблетки. При своем диагнозе Юра вряд ли смог бы купировать стресс без приема лекарств. Вспомним одну из самых жутких сцен в зрительском хите кинофестиваля «Сандэнс» 2016 года «Анимированная жизнь»: нам представляют героя, который смог социализироваться, а потом вдруг резкий переход к эпизоду, где он мечется по квартире в панике, потому что не может найти свои таблетки.
Здесь это опущено. Не показаны социальные службы, а также все те, кто деликатно обходит людей с РАС стороной — просто, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Фильм называется «Здесь был Юра», и нам так много нужно узнать о том, что такое «здесь» и как он тут «был».
Но остается только Юра, самый важный персонаж фильма, да и он иногда превращается в функцию, в способ заставить живущих с ним мальчишек стать чуть лучше, потому что так выстроена история. Но люди с РАС и вообще с любой инвалидностью, как и дети с особенностями, — это не функции, а личности, которым нужно прожить такую же долгую и насыщенную жизнь, как и нормотипичным гражданам.
Да, «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой и «Антон тут рядом» Любови Аркус — произведения гораздо более глубокие и серьезные. Но всё же у новой картины, незрелой, наивной, в чем-то слишком упрощающей проблему, обязана быть яркая и долгая жизнь.
«Здесь был Юра» не затеряется и на фоне сериала «Встать на ноги», тоже о людях с инвалидностью, который выходит в тот же день, только не в кино, а онлайн, причем забавно, что Кузьма Котрелев играет в обоих. Потому что всё равно здесь мы встречаем нового для нашего игрового кино героя, выписанного Хабенским так бережно, так деликатно и так точно, как никто у нас еще раньше не делал.
Этого героя невозможно понять, зато его можно полюбить и принять. А с любовью и принятием сейчас вообще сложно, так что пусть герои споют свои песни и станут взрослее, насколько сумеют, а Юру мы уже всё равно никогда не забудем.