В России могут создать отечественную версию Roblox

Член Общественной палаты России Евгений Машаров заявил, что в стране нужно создать отечественный аналог платформы Roblox, чтобы он соответствовал законодательству и нравственным ценностям общества.

По его мнению, российским компаниям это могло бы быть интересно, так как аудитория платформы насчитывает миллионы пользователей, а потенциальная прибыль может достигать миллиардов.

Машаров отметил, что контент таких игр должен соответствовать моральным стандартам российского общества. Он также предложил использовать государственно-частное партнерство для разработки отечественных игровых платформ, передает РИА Новости.

3 декабря 2025 года Роскомнадзор сообщил, что ограничил доступ к Roblox на территории РФ. Причиной блокировки стало распространение материалов экстремистской направленности и пропаганды ЛГБТ-тематики*.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что за день ей пришло около 25 тысяч жалоб от граждан. Она пообещала собрать эти сообщения и направить их в Роскомнадзор.

9 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что администрация получает много обращений от российских детей по поводу блокировки игры.

17 декабря 2025 года в Роскомнадзоре сообщили, что представители Roblox заявили о готовности постепенно скорректировать свою работу, чтобы привести ее в соответствие с требованиями российского законодательства.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

