В Омске за 11 месяцев провели 3230 массовых мероприятий

С 1 января по 1 декабря 2025 года в Омске прошло 3230 массовых мероприятий. Об этом, как стало известно порталу Om1 Омск, говорится в информации, предоставленной мэрией Горсовету.
По сравнению с 2024 количество праздников и других мероприятий выросло на 610 единиц. А вот число омичей, которые их посетили, увеличилось не так существенно: всего на 36 тысяч. Всего же те или иные виды гуляний и церемоний посетили 3 114 805 человек (понятно, что большая часть — не по одному разу).
Большая часть массовых мероприятий носила спортивный характер (1575 штук), за ними следуют культурные (1391). На охрану мероприятий вышли суммарно 20 тысяч сотрудников полиции, 2 тысячи ЧОПовцев и 815 народных дружинников (тоже, вероятно, не по одному разу).