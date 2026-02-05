В Омске за 11 месяцев провели 3230 массовых мероприятий

По сравнению с 2024 количество праздников и других мероприятий выросло на 610 единиц. А вот число омичей, которые их посетили, увеличилось не так существенно: всего на 36 тысяч. Всего же те или иные виды гуляний и церемоний посетили 3 114 805 человек (понятно, что большая часть — не по одному разу).