Искитим под Новосибирском борется с выбросами

На еженедельном совещании Минприроды России по федеральному проекту «Чистый воздух» обсудили ход реализации программы в регионах. В мероприятии участвовал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. Основное внимание уделили городу Искитим, который планирует сократить выбросы на 50% к 2036 году, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.