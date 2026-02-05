Искитим под Новосибирском борется с выбросами

На еженедельном совещании Минприроды России по федеральному проекту «Чистый воздух» обсудили ход реализации программы в регионах. В мероприятии участвовал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. Основное внимание уделили городу Искитим, который планирует сократить выбросы на 50% к 2036 году, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
После совещания Шестернин сообщил о предстоящем визите в Искитим для обсуждения с местной администрацией мер по информированию жителей о переходе на газовое отопление, что позволит снизить уровень загрязнения воздуха.
Администрации поручено усилить разъяснительную работу, подготовить социальные баннеры и буклеты с инструкциями по газификации и компенсациям, а также организовать ежедневные телерепортажи о состоянии воздуха и ходе реализации проекта.