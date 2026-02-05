Ричмонд
В США компанию Nike заподозрили в дискриминации белых сотрудников

В США компанию Nike проверят после жалоб белых сотрудников на дискриминацию.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу проверит компанию Nike после жалоб белых работников на дискриминацию. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В комиссию поступили жалобы на систематическую «расовую дискриминацию» в отношении белых сотрудников. Ведомство через суд потребовало, чтобы Nike предоставила отчетность о том, как компания учитывает расовую и этническую принадлежность сотрудников при повышении в должности, увольнении и начислении различных выплат.

«Есть убедительные свидетельства того, что в компании программы, направленные на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности, могут нарушать федеральные запреты на расовую дискриминацию», — прокомментировал ситуацию глава комиссии Андреа Лукас.

Он заверил, что специалисты проведут «всестороннее расследование».

Ранее в Германии суд присудил €3500 женщине, которую не взяли на работу из-за хиджаба.

