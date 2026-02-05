В США компанию Nike заподозрили в дискриминации белых сотрудников

В комиссию поступили жалобы на систематическую «расовую дискриминацию» в отношении белых сотрудников. Ведомство через суд потребовало, чтобы Nike предоставила отчетность о том, как компания учитывает расовую и этническую принадлежность сотрудников при повышении в должности, увольнении и начислении различных выплат.