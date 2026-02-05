НФ запустил опрос о том, каким россияне видят будущее

МОСКВА, 5 фев — РАПСИ. Народный фронт совместно с Высшей школой современных социальных наук МГУ им. М. В. Ломоносова запустил всероссийский опрос, в котором предлагает жителям страны задуматься о будущем на несколько десятилетий вперед, составить образ будущего для себя и страны.
«В рамках исследования участники расскажут о том, насколько чётко они представляют своё будущее через пять, десять и 25 лет. Россиянам будет предложено выделить сферы жизни, развитие в которых представляется им наиболее важным в перспективе до 2050 года», — рассказали в НФ.
Опрос охватывает широкий спектр тем: созданы ли условия для того, чтобы граждане могли планировать собственную жизнь, какие факторы мешают или помогают в реализации их устремлений, ценности, важные для людей.
«Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде», — заверили организаторы.