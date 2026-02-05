НФ запустил опрос о том, каким россияне видят будущее

«В рамках исследования участники расскажут о том, насколько чётко они представляют своё будущее через пять, десять и 25 лет. Россиянам будет предложено выделить сферы жизни, развитие в которых представляется им наиболее важным в перспективе до 2050 года», — рассказали в НФ.