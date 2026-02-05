Загоревшийся в подъезде омской многоэтажки диван вызвал панику у жителей

Настоящую панику вызвал у жильцов многоэтажного дома на улице Омской загоревшийся в подъездном тамбуре бесхозный диван. Тлеющий поролон заполнил подъезд едким дымом, не позволяющим жителям покинуть свои квартиры.
Возгорание бесхозного дивана произошло 4 февраля в девятиэтажном доме по улице Омской. Ситуация осложнялась тем, что горел поролон дивана и это вызвало сильное задымление по всем девяти этажам. Жильцы боялись покидать свои квартиры. Более того, наиболее испуганные омичи кричали о помощи из окон и с балконов.
Приехавшие спустя какое-то время омские пожарные отметили, что несмотря на небольшую площадь возгорания дым распространился по всем этажам и препятствовал самостоятельному выходу жильцов сверху. Также этот продукт горения представлял угрозу для жизни и здоровья. До приезда огнеборцев на улицу вышли 25 жильцов, в том числе четверо детей. Еще 11 человек воспользовались при эвакуации средствами газозащиты, которые им предоставили приехавшие пожарные.