Загоревшийся в подъезде омской многоэтажки диван вызвал панику у жителей

Приехавшие спустя какое-то время омские пожарные отметили, что несмотря на небольшую площадь возгорания дым распространился по всем этажам и препятствовал самостоятельному выходу жильцов сверху. Также этот продукт горения представлял угрозу для жизни и здоровья. До приезда огнеборцев на улицу вышли 25 жильцов, в том числе четверо детей. Еще 11 человек воспользовались при эвакуации средствами газозащиты, которые им предоставили приехавшие пожарные.