Врач призвал отказаться от некоторых продуктов на завтрак ради психического здоровья

Психиатр Дэниел Амен заявил, что некоторые популярные продукты, которые люди обычно едят на завтрак, могут негативно сказываться на психическом здоровье.
Он отметил, что люди с напряженным графиком часто выбирают быстрые перекусы утром, например батончики-мюсли, хлопья или овсянку с добавленным сахаром.
Амен подчеркнул, что сахар и продукты, которые быстро превращаются в сахар, являются наихудшим выбором для утреннего приема пищи. По его словам, сначала человек ощущает кратковременный прилив энергии, но затем появляются проблемы с концентрацией внимания и рассеянность, которые сохраняются на протяжении всего дня.
В связи с этим врач рекомендовал отказаться от сладких продуктов на завтрак, чтобы сохранить стабильный уровень энергии и улучшить концентрацию. Он отметил, что правильный выбор утренней пищи может существенно повлиять на эффективность и психическое состояние человека в течение дня, передает Metropoles.
Специалист по изучению долголетия Дэн Буэттнер рассказал, что итальянский суп минестроне на завтрак помогает ему сохранять здоровье, опережающее его биологический возраст. Он признался что позаимствовал этот рецепт на Сардинии, когда собирал данные для своей книги о привычках долгожителей.