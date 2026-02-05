Врач призвал отказаться от некоторых продуктов на завтрак ради психического здоровья

Амен подчеркнул, что сахар и продукты, которые быстро превращаются в сахар, являются наихудшим выбором для утреннего приема пищи. По его словам, сначала человек ощущает кратковременный прилив энергии, но затем появляются проблемы с концентрацией внимания и рассеянность, которые сохраняются на протяжении всего дня.