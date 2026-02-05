Из-за снегопада перекрыли трассу «Седанка — Патрокл» во Владивостоке

Сейчас на дорогах краевого центра работают 258 сотрудников по уборке территорий и 169 единиц спецтехники: пескоразбрасывающие машины, тракторы с щетками и отвалами, погрузчики, самосвалы и дежурные машины. По прогнозам синоптиков, осадки закончатся вечером.