Из-за снегопада перекрыли трассу «Седанка — Патрокл» во Владивостоке

Из-за сильного снегопада во Владивостоке временно приостановлено движение по трассе «Седанка — Патрокл», сообщается в ТГ-канале «Содержание городских территорий Владивостока».
«Ограничение введено для уборки снега с проезжей части и обработки полотна противогололедными реагентами», — говорится в сообщении.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, что из-за снегопада временно ограничено движение транспорта по улице Капитана Шефнера.
Сейчас на дорогах краевого центра работают 258 сотрудников по уборке территорий и 169 единиц спецтехники: пескоразбрасывающие машины, тракторы с щетками и отвалами, погрузчики, самосвалы и дежурные машины. По прогнозам синоптиков, осадки закончатся вечером.