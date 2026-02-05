Ричмонд
Из-за снегопада перекрыли трассу «Седанка — Патрокл» во Владивостоке

Снегоуборочная техника работает на дороге.

Источник: PrimaMedia.ru

Из-за сильного снегопада во Владивостоке временно приостановлено движение по трассе «Седанка — Патрокл», сообщается в ТГ-канале «Содержание городских территорий Владивостока».

«Ограничение введено для уборки снега с проезжей части и обработки полотна противогололедными реагентами», — говорится в сообщении.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, что из-за снегопада временно ограничено движение транспорта по улице Капитана Шефнера.

Сейчас на дорогах краевого центра работают 258 сотрудников по уборке территорий и 169 единиц спецтехники: пескоразбрасывающие машины, тракторы с щетками и отвалами, погрузчики, самосвалы и дежурные машины. По прогнозам синоптиков, осадки закончатся вечером.