Россиянам грозит штраф до 700 тысяч рублей за отказ от вырубки американского клена

Американский (ясенелистный) клен и борщевик Сосновского должны быть признаны вредными растениями для российских лесов и вырублены. Россиянам может грозить штраф до 700 тысяч рублей за отказ от вырубки растений на своем садовом участке.
Проект приказа по утверждению перечня инвазивных или чужеродных растений был представлен Рослесхозом 4 февраля на портале публикования правовых актов.
— Этот инвазивный вид вытесняет абсолютно все аборигенные виды растений. Надо избавляться от него и использовать в озеленении городов наши среднерусские породы деревьев, — сказал директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм в беседе с изданием «Коммерсантъ».
В Москве в ближайшие десять лет планируют постепенно удалить ясенелистные клены. Это часть нового постановления по борьбе с инвазивными видами. Чем опасен ясенелистный клен, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга начали использовать искусственный интеллект для борьбы с борщевиком. ИИ способен автоматически выявлять борщевик даже на ранних стадиях его роста.