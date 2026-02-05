Москвичи стали на 30% чаще пользоваться наземным городским транспортом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы стали чаще выбирать для поездок наземный городской транспорт. Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в 2025 году на электробусах и трамваях совершено более 510 млн поездок, почти на 30% больше, чем в 2024 году.
«В 2025 году на электробусах и трамваях пассажиры совершили более 510 млн поездок. Это почти на 30% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
В 2025 году электробусы вышли более чем на 100 маршрутов наземного транспорта. Это абсолютный рекорд по запуску с 2018 года. Также в Москве установлено более 110 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов.
На проспекте Академика Сахарова была открыта новая трамвайная линии и восстановлено движение по Трифоновской улице. На эти участки вышли 50 трамваев «Львенок-Москва» с уникальной технологией автономного хода. Кроме того, в городе заработал первый Московский трамвайный диаметр Т1 — самый протяженный городской трамвайный маршрут длиной 27 км.