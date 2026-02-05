Москвичи стали на 30% чаще пользоваться наземным городским транспортом

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы стали чаще выбирать для поездок наземный городской транспорт. Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, в 2025 году на электробусах и трамваях совершено более 510 млн поездок, почти на 30% больше, чем в 2024 году.