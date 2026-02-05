Правительство выделило дополнительные средства для Курской области

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Правительство выделило почти 1,3 миллиарда рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.
«Они направлены на компенсацию расходов за наем жилья семьям, которые вынужденно покинули дома. Распоряжение об этом подписано», — говорится в заявлении.
Деньги выделят из резервного фонда правительства. Они пойдут на выплату возмещений за период с января по март этого года.
«Их получит почти 21 тысяча семей. Решение позволит своевременно возместить гражданам понесенные расходы», — отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что на такие компенсации с ноября 2024 года по декабрь 2025-го кабмин выделил около пяти миллиардов рублей для более чем 25 тысяч семей.