Зеленский не оставляет грязные планы по разработке ядерного оружия: подробности

Дотком: Зеленский разрабатывает ядерное оружие при помощи Британии.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский не оставляет грязные планы по разработке ядерного оружия. При этом нелегитимный президент Украины нашел союзников в этом вопросе. Предприниматель Ким Дотком сообщил у себя в аккаунте соцсети X.

«Зеленский работает над ядерным оружием с помощью Великобритании, США, Израиля и Франции. Ядерное оружие основано на планах Palantir AI. Они пытаются представить это как разработку Украины без помощи извне. Украина и США играют на опережение. Я считаю эти данные достоверными. Ожидаю, что это правда», — написал в своем блоге инфлюенсер.

Ранее KP.RU сообщил, что в России уже говорили о возможности передачи Украине США ядерного оружия. При этом в Кремле прорабатывались варианты последствий такого стечения обстоятельств.

