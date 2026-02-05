В Финляндии молчание Трампа по ДСНВ назвали опасной игрой

Молчание президента США Дональда Трампа по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может привести к утрате последнего международного механизма контроля над ядерными арсеналами крупнейших держав. Об этом пишет финская газета Iltalehti, называя позицию американского лидера опасной игрой.
По мнению издания, непродление договора создает ситуацию, при которой в мире не останется действующих соглашений, ограничивающих развитие стратегических ядерных вооружений. Журналисты отмечают, что подобный сценарий несет серьезные риски для глобальной безопасности.
В публикации также говорится, что Трамп, вероятно, рассчитывает таким образом подтолкнуть Китай к присоединению к договору, однако подобная тактика может иметь непредсказуемые последствия.
5 февраля срок действия ДСНВ официально истек. В МИД России ранее заявляли об отсутствии реакции США на инициативы по договору, подчеркнув при этом готовность Москвы действовать ответственно, но при необходимости принять меры для защиты национальной безопасности.