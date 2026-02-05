Узбекистанцы начали ЧА по пулевой стрельбе с двух золотых медалей

«В индивидуальных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров Владимир Свечников доказал свое превосходство на континенте. Кроме того, наши спортсмены, одержав победу в финале над хозяевами турнира, также стали чемпионами Азии в командной программе в этой же дисциплине», — говорится в сообщении.