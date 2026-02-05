Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме заявили, что отец главы Каи Каллас был членом КПСС в Эстонии

Отец главы Евродипломатии Каи Каллас был членом КПСС в Эстонии. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отец главы Евродипломатии Каи Каллас был членом КПСС в Эстонии. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам парламентария, своими высказываниями о том, что Россия «за последние 100 лет напала на 19 стран», Каллас продемонстрировала свое незнание истории и таким образом дискредитировала себя.

— Дочери члена КПСС, государственного деятеля Эстонской ССР и суверенной Эстонии, которой является Каллас, стоило бы это знать. Но историю в школе она учила плохо. Или вообще не учила. Можно предположить, прогуливала. В силу высокого должностного положения ее отца в тот период, — заявил Володин.

В своем Telegram-канале депутат добавил, что европейский политик пытается откреститься от истории и представить себя борцом с Россией. Володин счел, что проблемы Каллас берут начало из детства, и посоветовал ей обратиться к психиатру.

Сама Каллас недавно во время выступления на пресс-конференции заявила, что надеется «стать очень умной» благодаря чтению книг. По ее словам, именно литература помогает ей лучше разбираться в международной повестке.

Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов заявил, что у Каи Каллас имеется дефицит социального интеллекта.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше