Отец главы Евродипломатии Каи Каллас был членом КПСС в Эстонии. Об этом в четверг, 5 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По словам парламентария, своими высказываниями о том, что Россия «за последние 100 лет напала на 19 стран», Каллас продемонстрировала свое незнание истории и таким образом дискредитировала себя.
— Дочери члена КПСС, государственного деятеля Эстонской ССР и суверенной Эстонии, которой является Каллас, стоило бы это знать. Но историю в школе она учила плохо. Или вообще не учила. Можно предположить, прогуливала. В силу высокого должностного положения ее отца в тот период, — заявил Володин.
В своем Telegram-канале депутат добавил, что европейский политик пытается откреститься от истории и представить себя борцом с Россией. Володин счел, что проблемы Каллас берут начало из детства, и посоветовал ей обратиться к психиатру.
Сама Каллас недавно во время выступления на пресс-конференции заявила, что надеется «стать очень умной» благодаря чтению книг. По ее словам, именно литература помогает ей лучше разбираться в международной повестке.
Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов заявил, что у Каи Каллас имеется дефицит социального интеллекта.