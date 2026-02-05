Дрозд стал птицей 2026 года в Казахстане: почему его исчезновение — тревожный сигнал

«Люди видят его в населенных пунктах очень часто, в частности, по всей южной половине Казахстана. На севере страны встречаются другие виды дроздов. Но это не синантропная птица. То есть этот вид не адаптировался к жизни рядом с человеком, его жилищем и в урбанизированной средой. Птицы, обитающие в Казахстане и по-настоящему связанные с человеком, — это сизый голубь, домовой воробей, серая ворона и так далее. То есть пернатые, которые расселяются и занимают новые территории вместе с человеком, следуя за его поселениями. А черный дрозд — это оставшийся в городах кусочек дикой природы. Он проник в места поселения людей из ближних лесов».Сергей Скляренко.