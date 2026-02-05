В поселке Жигалово открыли новую пожарно-спасательную часть № 48

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что самолет рейса «Иркутск-Бодайбо» вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Дело в том, что 4 февраля 2026 года у воздушного судна произошла техническая неисправность и оно вернулось на стоянку. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.