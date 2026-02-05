В поселке Жигалово открыли новую пожарно-спасательную часть № 48. Ее перенесли в новое модульное здание, которое построили за один сезон. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, оно соответствует всем современным требованиям: светлые и просторные учебные классы, комнаты отдыха и кабинеты.
— Новое здание прошло испытание морозами, когда температура опускалась до −50 градусов, все системы работали в штатном режиме, — пояснили в ведомстве.
Кроме этого в боевой расчет части передали автоцистерну на базе «КАМАЗ» с емкостью семь кубов и насосом. Это улучшит возможности спасателей при тушении пожаров.
