Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна проверить своё здоровье у психиатров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Психиатры говорят: все проблемы идут из детства», — написал он в своем Telegram-канале.
Эту рекомендацию спикер нижней палаты связал с её антироссийскими высказываниями. Володин обратил внимание, что некоторые заявления Каллас противоречат здравому смыслу и историческим фактам.
Так, ранее глава европейской дипломатии обвинила Россию в том, что та якобы нападала на 19 стран «за последние 100 лет». При этом, как отметил председатель Госдумы, политик из Эстонии не представила каких-либо доказательств своих слов.
«Список не представила. Потому что его не существует», — пояснил он.
Володин подчеркнул, что Россия никогда не начинала войны, а лишь завершала их. По словам спикера ГД, в школе Каллас плохо учила историю. Он предположил, что глава евродипломатии могла прогуливать уроки.
Председатель Госдумы уточнил, что перед распадом Советского Союза её отец занимал один из ключевых идеологических постов и был банкиром. Володин выразил мнение, что Каллас выставляет себя борцом с Россией, чтобы дистанцироваться от прошлого своей семьи.
Парламентарий также напомнил, что СССР много лет необоснованно пытаются обвинить в якобы оккупации Эстонии. Спикер добавил, что эти заявления дополняются на Западе утверждениями о «нападении» России на другие государства и призывами к усилению санкций против РФ.
Напомним, в конце января верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас похвасталась, что читает книги, и выразила надежду, что «станет очень умной».