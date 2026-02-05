Казахстанская авиакомпания запустила новые рейсы в Турцию из Алматы и Астаны

Казахстанский лоукостер FlyArystan в Telegram-канале сообщил расписание полетов. Рейсы по маршруту Астана — Газипаша (Аланья) будут выполняться с 11 мая по 22 октября 2026 года по понедельникам и четвергам. Полеты из Алматы в Газипашу — с 13 мая по 24 октября 2026 года по средам и субботам.
«Мы последовательно расширяем международную маршрутную сеть FlyArystan, ориентируясь на востребованные направления и потребности пассажиров. Чартерный сезонный рейс в Газипашу (Аланья) из Астаны был впервые запущен в мае прошлого года. Устойчивый пассажиропоток между Казахстаном и Турцией, а также стабильный спрос на направление стали основанием для возобновления рейсов из Астаны и открытия этого направления из Алматы», — пояснил президент АО «FlyArystan» Ричард Леджер.
Газипаша — это курортный город в провинции Анталья. Аэропорт Газипаша позволяет сократить время трансфера до таких курортов, как Аланья, Махмутлар, Кестель, Оба, Авсаллар и Конаклы, а также обеспечивает более удобную логистику при поездках в города Сиде и Белек.