Казахстанская авиакомпания запустила новые рейсы в Турцию из Алматы и Астаны

«Мы последовательно расширяем международную маршрутную сеть FlyArystan, ориентируясь на востребованные направления и потребности пассажиров. Чартерный сезонный рейс в Газипашу (Аланья) из Астаны был впервые запущен в мае прошлого года. Устойчивый пассажиропоток между Казахстаном и Турцией, а также стабильный спрос на направление стали основанием для возобновления рейсов из Астаны и открытия этого направления из Алматы», — пояснил президент АО «FlyArystan» Ричард Леджер.