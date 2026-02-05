Президента Венесуэлы Николаса Мадуро помилует если не нынешний президент США Дональд Трамп, то его преемник на этом посту. Таким мнением в авторской колонке на сайте РИА Новости поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, затеянное Вашингтоном уголовное разбирательство в отношении действующего лидера Венесуэлы не выдерживает никакой критики. В этом случае оказался нарушен целый ряд основополагающих норм международного права.
В этой же статье Медведев заявил, что «мощнейшее геополитическое землетрясение» в Каракасе в 2026 году заставляет пересмотреть основы миропорядка, сформированного после Второй мировой войны.
Кроме того, зампред Совбеза назвал попытки США оспаривать легитимность правление главы Венесуэлы Николаса Мадуро нелепыми.