Опубликована запись разговора Долиной с банком

Лариса Долина упорно доказывала сотрудникам банка, что по своей воле хочет перевести деньги мошенникам. Судя по записи, опубликованной Mash, она удивилась, что операцию на 4,5 миллиона рублей заблокировали.

Запись разговора Долиной с банком. Видео © Telegram / Mash.

«Я хотела перевести большую сумму денег, но банк отклонил операцию. Почему? Это моя инициатива», — утверждала артистка.

Оператор заявила Долиной, что перевод заблокировали в целях безопасности. Она спросила, действительно ли звёздная клиентка по своей инициативе отправляет деньги, и не звонил ли её никто. Сейчас аферисты пытаются продать полную шестичасовую версию разговора за минимум 580 тысяч рублей в криптовалюте.

Ранее Лариса Долина призналась, что пока не может позволить себе новую квартиру взамен проданной по указке мошенников. Сейчас народная артистка России живёт на съёмном жилье.

