Опубликована запись разговора Долиной с банком

Запись разговора Долиной с банком. Видео © Telegram / Mash.
«Я хотела перевести большую сумму денег, но банк отклонил операцию. Почему? Это моя инициатива», — утверждала артистка.
Оператор заявила Долиной, что перевод заблокировали в целях безопасности. Она спросила, действительно ли звёздная клиентка по своей инициативе отправляет деньги, и не звонил ли её никто. Сейчас аферисты пытаются продать полную шестичасовую версию разговора за минимум 580 тысяч рублей в криптовалюте.
Ранее Лариса Долина призналась, что пока не может позволить себе новую квартиру взамен проданной по указке мошенников. Сейчас народная артистка России живёт на съёмном жилье.
