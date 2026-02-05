Опубликована запись разговора Долиной с банком

Оператор заявила Долиной, что перевод заблокировали в целях безопасности. Она спросила, действительно ли звёздная клиентка по своей инициативе отправляет деньги, и не звонил ли её никто. Сейчас аферисты пытаются продать полную шестичасовую версию разговора за минимум 580 тысяч рублей в криптовалюте.