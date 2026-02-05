Ричмонд
Суд взыскал с двух омичей 335 млн за взрыв газа в Новосибирске, унёсший 15 жизней

Омский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с двоих жителей Омской области 335 миллионов рублей в пользу мэрии Новосибирска. Решение связано со взрывом газа в жилом доме на улице Линейной в феврале 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ирина Урбах и Евгений Кавун были признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлёкших гибель людей. В результате взрыва в доме № 39 на улице Линейной погибли 15 человек, а здание было полностью разрушено. Иск был подан в интересах мэрии для возмещения ущерба, выплаченного пострадавшим семьям, и суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

Напомним, что 9 февраля 2023 года в Новосибирске произошёл взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Заельцовском районе, в результате чего обрушились два подъезда. Жильцы дома жаловались на утечку газа накануне происшествия. Согласно материалам следствия, незадолго до происшествия двое омичей, представившись сотрудниками компании «Межрегионгаз-сервис», выполнили работы по замене газовых шлангов в квартирах с грубыми нарушениями, что привело к трагедии. Число погибших в результате взрыва достигло 15 человек. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Власти выплатили семьям погибших по 1 миллиону рублей, а пострадавшим — от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.

