В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Минобрнауки РФ сократило 47 тысяч платных мест в вузах России, говорится на официальном сайте ведомства.
«В настоящий момент сокращено 47 тысяч, или 13% от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем. Это затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью», — сказано в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе.