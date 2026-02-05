Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В красноярских школах проведут кадровые перестановки после нападений учениц

Кадровые изменения ждут школы в Красноярске и Кодинске.

Источник: Комсомольская правда

В школах Красноярска и Кодинска, где ученицы напали на своих сверстников, проведут кадровые перестановки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Котюков в своих соцсетях по итогам заседания красноярского штаба, проведенного после двух случаев нападений учениц.

«До конца недели будут приняты кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли инциденты», — написал он.

Напомним, что первый инцидент в образовательном учреждении Кодинска произошел 3 февраля. В тот день одна из учащихся пронесла нож в здание с целью нанести удары по учителю. Однако ее одноклассники не дали этому случиться.

Второе ЧП случилось 4 февраля в школе Красноярска. Тогда восьмиклассница бросила в учебный кабинет с детьми горящую тряпку. В руках у нее также был предмет, похожий на молоток. Им же она нанесла несколько ударов по школьникам.