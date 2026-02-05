США делают ставку на сотрудничество с Казахстаном в сфере критических минералов

Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие в первой Министерской конференции по критическим минералам, которая прошла по приглашению Государственного секретаря США Марко Рубио. Мероприятие собрало представителей более чем 50 стран и стало одной из ключевых международных площадок для обсуждения будущего мировых цепочек поставок, передает DKNews.kz.
С приветственным словом к участникам обратился Вице-президент США Джей Ди Вэнс. В конференции также приняли участие руководители казахстанских горнорудных компаний, что подчеркнуло практическую направленность диалога и интерес к реальным инвестиционным и промышленным проектам.
Почему критические минералы стали вопросом глобальной безопасности.
В центре обсуждения оказались вопросы диверсификации и укрепления глобальных цепочек поставок критически важных полезных ископаемых. Эти ресурсы лежат в основе «зеленой» энергетики, высоких технологий, оборонной промышленности и цифровой экономики. Именно поэтому доступ к ним все чаще рассматривается не только как экономический, но и как стратегический фактор.
Участники конференции обменялись мнениями о развитии международного сотрудничества в сфере добычи, переработки и логистики, а также о необходимости снижения зависимости от ограниченного круга поставщиков.
Казахстан как надежный партнер.
Выступая на заседании, Ермек Кошербаев подробно проинформировал участников о потенциале Казахстана в сфере критических минералов и готовности страны внести практический вклад в формирование устойчивых и надежных глобальных цепочек поставок.
Он подчеркнул, что Казахстан располагает:
значительными запасами минерального сырья; развитой промышленной базой по переработке; современной инфраструктурой; стабильной политической системой; предсказуемой и прозрачной регуляторной средой.
Отдельно было отмечено, что Казахстан способен обеспечивать поставки 20 из 60 критических минералов, включенных в перечень Геологической службы США, причем не в виде сырья, а как готовую продукцию, востребованную в стратегических секторах мировой экономики.
Меморандум с США и новый уровень сотрудничества.
Особое внимание на конференции уделили реализации Меморандума о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казахстаном и США, подписанного по итогам визита Главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года. Этот документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и уже рассматривается как прецедент для всего региона.
Меморандум предусматривает:
развитие перерабатывающих мощностей в Казахстане; трансфер современных технологий; расширение доступа казахстанской продукции на рынок США.
Фактически речь идет о переходе от сырьевой модели к более глубокой переработке и интеграции в глобальные производственные цепочки.
Кто участвовал и почему это важно.
В конференции приняли участие более 30 руководителей внешнеполитических ведомств и профильных структур стран G7, государств-участников инициативы Pax Silica, а также представители ведущих международных компаний. Такой состав участников подчеркивает высокий уровень доверия к обсуждаемой повестке и растущий интерес к Казахстану как к ключевому игроку в сфере критических минералов.
Для Казахстана участие в этой конференции стало не просто дипломатическим жестом, а четким сигналом: страна готова играть активную роль в формировании новой архитектуры глобальных поставок — устойчивой, диверсифицированной и ориентированной на долгосрочное партнерство.