США делают ставку на сотрудничество с Казахстаном в сфере критических минералов

Особое внимание на конференции уделили реализации Меморандума о сотрудничестве в сфере критических минералов между Казахстаном и США, подписанного по итогам визита Главы государства в Вашингтон в ноябре 2025 года. Этот документ стал первым подобным соглашением в Центральной Азии и уже рассматривается как прецедент для всего региона.