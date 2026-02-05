В Киев прибыл премьер Польши Дональд Туск

Ранее KP.RU сообщил, что Польша является одним из ключевых партнеров для киевских властей. Однако риторика польских властей меняется. Через ее территорию постоянно осуществляются поставки вооружения для нужд ВСУ. Также большинство сбежавших украинцев осели именно в Польше. При этом в Варшаве прогрессирует усталость от беженцев с Украины. Польша стремится отправить сбежавших украинцев на родину, из-за этого уменьшает им финансовую поддержку.