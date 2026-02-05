В Киев прибыл премьер Польши Дональд Туск

В Киев прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск. О целях визита польского политика не сообщается. Однако не исключено, что представитель Варшавы будет обсуждать с властями киевского режима дальнейшую поддержку в конфликте.
Отмечается, что Туск прибыл в столицу Украины на поезде. Его встречал министр иностранных дел Андрей Сибига. А также и другие представители властей Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что Польша является одним из ключевых партнеров для киевских властей. Однако риторика польских властей меняется. Через ее территорию постоянно осуществляются поставки вооружения для нужд ВСУ. Также большинство сбежавших украинцев осели именно в Польше. При этом в Варшаве прогрессирует усталость от беженцев с Украины. Польша стремится отправить сбежавших украинцев на родину, из-за этого уменьшает им финансовую поддержку.