«Облили ледяной водой на улице на сильном морозе». В Минске жестко заморозили трактор Belarus и включили мотор — вот что было дальше

В Минске специально целиком заморозили трактор Belarus, чтобы провести эксперимент, пишет БелТА.
Так, на Минском тракторном заводе в период установившихся сильных морозов решили провести ледяной эксперимент с трактором. Трактор BELARUS 1222.3 облили холодной водой и оставили замерзать на территории завода. Довольно быстро трактор полностью покрылся льдом.
На МТЗ хотели проверить, заведется ли трактор после полной заморозки или нет. Фото: МТЗ.
После этого на МТЗ решил проверить, заведется ли трактор, покрытый ледяной глазурью. Работник поднялся в кабину, повернул ключ в замке зажигания — и трактор завелся.
Таким образом трактор Belarus 1222.3, который является флагманской моделью Минского тракторного завода, прошел испытания льдом.
Трактор полили водой и оставили замерзать. Фото: МТЗ.
