«Облили ледяной водой на улице на сильном морозе». В Минске жестко заморозили трактор Belarus и включили мотор — вот что было дальше

Трактор Belarus целиком заморозили в Минске и рискнули включить мотор.

Источник: Комсомольская правда

В Минске специально целиком заморозили трактор Belarus, чтобы провести эксперимент, пишет БелТА.

Так, на Минском тракторном заводе в период установившихся сильных морозов решили провести ледяной эксперимент с трактором. Трактор BELARUS 1222.3 облили холодной водой и оставили замерзать на территории завода. Довольно быстро трактор полностью покрылся льдом.

На МТЗ хотели проверить, заведется ли трактор после полной заморозки или нет. Фото: МТЗ.

После этого на МТЗ решил проверить, заведется ли трактор, покрытый ледяной глазурью. Работник поднялся в кабину, повернул ключ в замке зажигания — и трактор завелся.

Таким образом трактор Belarus 1222.3, который является флагманской моделью Минского тракторного завода, прошел испытания льдом.

Трактор полили водой и оставили замерзать. Фото: МТЗ.

Кстати, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал произвести лучший в мире супертрактор. А здесь мы писали, как испытывают супертрактор, который сказал создать белорусский лидер.

К слову, Белгидромет уже сказал, когда морозы отступят в Беларуси.

Между тем МВД сообщило, что белорус создал фейковый аккаунт белорусской милиции ради авто.

